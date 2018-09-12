В России создадут фонд поддержки сохранения и изучения родных языков

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Фонд поддержки сохранения и изучения родных языков народов РФ планируется учредить в России, сообщил РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. В принятом в первом чтении Госдумой проекте содержалось предложение учредить фонд поддержки родных языков, который бы занимался, в том числе, проблемами науки в этой области, выработкой соответствующих методик в образовании. Однако в дальнейшем вопрос создания фонда был вынесен за рамки проекта, так как не является предметом регулирования закона об образовании.

"Фонд будет образован с целью создания условий для сохранения и изучения родных языков народов нашей страны. Эти языки являются нашим национальным достоянием и историко-культурным наследием. Учредителями фонда станут министерство просвещения и ФАДН России", — сказал Баринов.

По его словам, предложенную председателем попечительского совета фонда "Русский мир" Людмилой Вербицкой и председателем правления фонда, главой комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславом Никоновым идею создания фонда поддержал президент РФ Владимир Путин.

Баринов отметил, что фонд поможет решить актуальные задачи в сферах языковой политики и гармонизации межнациональных отношений.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.