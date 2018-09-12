Телеведущий Норкин выгнал из студии НТВ украинского эксперта

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.

Гость вывел журналиста из себя тем, что постоянно его перебивал. Сперва ведущий попросил его замолчать, а затем обратился к работникам студии с просьбой отключить Жовниренко микрофон. В конце концов Норкин попросил эксперта уйти.

"Идите отсюда, пожалуйста, вы меня вывели из себя. Будьте добры, покиньте студию", — сказал Норкин.

"Россия вспрянет ото сна", — уходя, заметил Жовниренко.

В ответ на это ведущий назвал собеседника клоуном и в нецензурной форме посетовал, что не может ударить его по лицу, так как тот старше.

"Место встречи" для драки

В феврале Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым во время программы "Место встречи". Видеозапись инцидента опубликована на сайте НТВ.

Потасовка произошла во время обсуждения ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, рассказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей.

Эксперт с Украины Дмитрий Суворов потребовал от депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо. Суворов попытался увернуться и начал размахивать руками. Между ними завязалась драка, после чего присутствующие в студии стали разнимать мужчин.

Кого еще выгоняли из телестудии

Телеведущий Владимир Соловьев в феврале во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" попросил американского эксперта Григория Винникова покинуть студию после того, как тот нелестно высказался о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.

Винников во время эфира программы постарался раскритиковать решение о присуждении пилоту Су-25 звания Героя России. Это произошло, когда другой гость передачи, председатель комитета Госдумы по образованию, Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему.

Гости передачи и телеведущий тут же отреагировали на реплику Винникова.

"В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям", — заявил Соловьев.

В итоге Никонов потребовал, чтобы Винников покинул эфир: "Сегодня хоронили героя. И когда здесь, в студии, мы слышим это, я думаю, что ведущий должен попросить человека покинуть студию".

После этого Соловьев обратился к гостю с просьбой покинуть студию.

Сам Винников позднее пообещал извиниться перед семьей погибшего в Сирии пилота Романа Филипова. Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Эксперт объяснил, что сказанные им слова были "бестактной и неуместной шуткой".

"Я обязательно принесу свои извинения семье летчика ", — пообещал он, добавив при этом, что его "что-то заклинило".

"О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался", — добавил он.