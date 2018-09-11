Жириновский предложил ускорить выдачу гражданства этническим русским

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает упростить получение гражданства РФ этническими русскими и выдавать им паспорта в течение двух-трех месяцев.

Он также напомнил, что боец Джефф Монсон, ставший депутатом гордумы Красногорска, получил гражданство РФ три месяца назад, "русский язык не выучил, но уже будет представлять в парламенте жителей подмосковной столицы".

Как ранее сообщила РИА Новости руководитель исполкома красногорского отделения партии "Единая Россия" Елена Прочаковская, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон по предварительным результатам стал депутатом в совете депутатов городского округа Красногорск, заняв на выборах четвертую позицию в списке партии "Единая Россия".

"Когда мы примем нормальный закон по гражданству? Монсону даём моментально, а русский человек не может получить паспорт", — написал Жириновский на своей странице в Facebook. Политик также вспомнил и о получившем российское гражданство французском актере Жераре Депардье.

"Русские по пять-шесть лет ждут паспорта, как люди второго сорта. ЛДПР повторяет: всем русским выдавать паспорта в посольствах России за два-три месяца", — написал Жириновский на своей странице в Facebook

Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства, после актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил и французское гражданство.

Монсон получил российский паспорт в День России — 12 июня. Спортсмен принес присягу российскому законодательству. Он рассказал о своем намерении строить политическую карьеру в России и стать членом парламента Красногорска, а потом "дорасти до Государственной думы".