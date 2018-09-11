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Общество

Победитель конкурса управленцев "Лидеры России" принял участие в ВЭФе

(обновлено: 19:42 11.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЗаместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на первой пленарной сессии Национального нефтегазового форума. Архивное фотоЗаместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на первой пленарной сессии Национального нефтегазового форума. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Заместитель министра энергетики РФ и победитель конкурса "Лидеры России" Павел Сорокин выступил на Восточном экономическом форуме в сессии "Нефтегазопереработка: создаем новый отраслевой кластер". Всего 14 победителей и финалистов конкурса "Лидеры России" были приглашены на ВЭФ в качестве спикеров, сообщается на официальном сайте конкурса. Участие в проекте "Лидеры России", по словам Павла Сорокина, стало для него судьбоносным.

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Лидеры России" расскажут на ВЭФ, как подняться на социальном лифте

"Благодаря конкурсу мне удалось наладить профессиональные связи, и, самое главное, конкурс стал некой отправной точкой, которая мне помогла решиться перейти на госслужбу. Изначально я работал в банке, но всю жизнь хотел приносить пользу стране", — отметил Павел Сорокин.

По итогам конкурса в марте этого года он был назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента России Владимира Путина с целью выявления, развития и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Также участие в ВЭФе приняли выпускники программы кадрового управленческого резерва. В частности, заместитель министра экономического развития Российской Федерации и выпускник первого потока программы кадрового управленческого резерва Вадим Живулин участвовал в двух сессиях Восточного экономического форума: "Территории опережающего социально-экономического развития и свободный порт Владивосток: настоящее и будущее" и "Трансформации делового климата".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с финалистами Всероссийского конкурса управленцев Лидеры России. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Участники конкурса "Лидеры России" назначены на высокие посты

"Помимо уникального набора знаний, которые нам преподавали, главное достижение этого курса заключается в коммуникации, взаимодействии, которое у нас сложилось со всеми участниками кадрового резерва. У 74 участников первого потока сформировались комфортные, дружеские, товарищеские отношения, и в этом смысле сейчас мы общую работу воспринимаем как командную, несмотря на то что каждый занимается своим направлением", — отметил Живулин.

Программа кадрового управленческого резерва стартовала в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина с целью подготовки кадров, владеющих современными управленческими компетенциями и технологиями, и реализуется как часть новой системы социальных лифтов.

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