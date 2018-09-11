Пятерых депутатов Госдумы проверят после обращений от СМИ и партии "Яблоко"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Проверки в отношении пятерых депутатов на соблюдение ими антикоррупционного законодательства пройдут после соответствующих обращений от партии "Яблоко" и средств массовой информации, сообщил член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, Виктор Зубарев ("Единая Россия").

Ранее глава комиссии Наталья Поклонская сообщила, что пятерых депутатов из фракций "Справедливая Россия" и "Единая Россия" проверят по возможным фактам нарушения закона. Глава комиссии отметила, что намерена направить соответствующие запросы о проверке в Генеральную прокуратуру, ФСБ России и Росфинмониторинг на этой неделе.

"В комиссию поступили документы на депутатов, мы рассматриваем поступившие документы, а затем отдаем на проверку. Вот, сегодня мы приняли все документы по депутатам, по которым были обращения от "Яблока", от СМИ и так далее. Мы проанализировали, что все документы, согласно регламенту, поступили по закону, и мы отправили их на проверку, чтобы получить объективное заключение", — заявил РИА Новости Зубарев.

Парламентарий добавил, что ответ от компетентных органов будет получен в течение месяца.