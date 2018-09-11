Ученый рассказал о планах по сохранению популяции тигра совместно с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Общую с КНР трансграничную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) для сохранения тигра создадут на Дальнем Востоке, когда Китай наладит работу своего объединенного нацпарка, сообщил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Ранее директор Амурского филиала Всемирного фонда природы Петр Осипов сообщал о планах по созданию национального парка, который объединил бы ареалы обитания амурского тигра и сделал возможным создание единой охраняемой зоны совместно с Китаем.

"Есть такие планы. Примыкающие к юго-западной части Приморья разрозненные заповедники и заказники Китай решил объединить в объединенный национальный парк, там идет набор штата, он на стадии становления. С Китаем в этом плане отношения улучшились — страна стала более открытой, делится данными ученых… Есть подвижки в борьбе с браконьерством. Если они смогут наладить работу своего нового большого национального парка, то приграничное сотрудничество должно быть", — отметил Арамилев.

По его словам, трансграничное объединенная ООПТ – это условное понятие, общей границы не будет. Это позволит управлять единой популяцией и организовать обмен данными.

Амурский тигр — самый крупный и северный подвид тигра на планете. На сегодняшний день это одна из редчайших кошек: амурский тигр занесен в Красную книгу России и мира.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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