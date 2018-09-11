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Общество

Ученый рассказал о планах по сохранению популяции тигра совместно с Китаем

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (416)
(обновлено: 17:53 11.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковАмурский тигр. Архивное фотоАмурский тигр. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Общую с КНР трансграничную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) для сохранения тигра создадут на Дальнем Востоке, когда Китай наладит работу своего объединенного нацпарка, сообщил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

На IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На Дальнем Востоке продолжат эксперимент с выпуском тигров в дикую природу
Ранее директор Амурского филиала Всемирного фонда природы Петр Осипов сообщал о планах по созданию национального парка, который объединил бы ареалы обитания амурского тигра и сделал возможным создание единой охраняемой зоны совместно с Китаем.

"Есть такие планы. Примыкающие к юго-западной части Приморья разрозненные заповедники и заказники Китай решил объединить в объединенный национальный парк, там идет набор штата, он на стадии становления. С Китаем в этом плане отношения улучшились — страна стала более открытой, делится данными ученых… Есть подвижки в борьбе с браконьерством. Если они смогут наладить работу своего нового большого национального парка, то приграничное сотрудничество должно быть", — отметил Арамилев.

По его словам, трансграничное объединенная ООПТ – это условное понятие, общей границы не будет. Это позволит управлять единой популяцией и организовать обмен данными.

Амурский тигр — самый крупный и северный подвид тигра на планете. На сегодняшний день это одна из редчайших кошек: амурский тигр занесен в Красную книгу России и мира.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью с Сергеем Арамилевым читайте на сайте РИА Новости >>

Итоги первого дня IV Восточного экономического форума
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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры затронули вопросы взаимодействия двух стран в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества и подписали по итогам встречи пакет документов.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Основатель Alibaba Group Джек Ма посетил ВЭФ и встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ранее в тот же день РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа форуме открыли Лабораторию социальных инвестиций. Одна из главных задач проекта — поиск новых инициатив.Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На форуме открыли Лабораторию социальных инвестиций. Одна из главных задач проекта — поиск новых инициатив.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВице-премьер Ольга Голодец рассказала о культурном центре, который должен быть создан на Дальнем Востоке по поручению президента.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вице-премьер Ольга Голодец рассказала о культурном центре, который должен быть создан на Дальнем Востоке по поручению президента.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПомощник президента Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов перед встречей лидеров России и Китая.Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Помощник президента Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов перед встречей лидеров России и Китая.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИнформационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о стратегическом международном партнерстве с Медиакорпорацией Китая. В присутствии лидеров России и Китая подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент медиакорпорации China Media Group Шэнь Хайсюн
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о стратегическом международном партнерстве с Медиакорпорацией Китая. В присутствии лидеров России и Китая подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГендиректор Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik.Генеральный директор Исследовательского центра Международная торговля и интеграция Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Гендиректор Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik.
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В рамках IV Восточного экономического форума состоялся "круглый стол" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на IV Восточном экономическом форуме.Посетители на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на IV Восточном экономическом форуме.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗампред совета директоров, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на ВЭФ.Заместитель председателя совета директоров, председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин
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Зампред совета директоров, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на ВЭФ.
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Посетители IV Восточного экономического форума.
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