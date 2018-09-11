Кадыров призвал ученых написать подлинную историю чеченцев

ГРОЗНЫЙ, 11 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает неточными имеющиеся научные сведения об истории чеченцев и призвал участников научного конгресса в Грозном составить подлинную историю народа.
В рамках этой деятельности в Грозном проводится первый международный научный конгресс "Этногенез и этническая история народов Кавказа". В его работе принимают участие ученые из Грузии, Азербайджана, Армении, Абхазии, Иордании, Турции, Казахстана.
"В прошлом году я начал задавать нашим ученым конкретные вопросы об истории, развитии, происхождении языка и культуры чеченцев, кто мы такие и сколько нам лет? Ответы были разные, некоторые даже отправляли красивые фотографии кабардинских, осетинских князей и убеждали, что это наши. Я понял, что нашу историю никто не изучал и обоснованного ответа на эти вопросы нет. Наша задача — составить подлинную, а не придуманную агентами и лжепатриотами историю нашего народа", — заявил Кадыров, обращаясь к ученым на конгрессе. Он подчеркнул, что придает этой работе большое значение и надеется на результат.
"Во все времена нам не давали жить, нас втягивали в войны, и мы всегда винили в этом других. На самом деле виноваты мы сами, потому что не находили общий язык с теми народами, которые жили вокруг нас. Мы старались выделиться силой и воинством, и недруги использовали нас. Но Ахмат-Хаджи (Кадыров, первый президент Чечни — ред.) заявил, что пора положить этому конец, чеченцы не будут больше умирать, защищая чужие интересы, мы будем воспитывать ученых, академиков, спортсменов, работников культуры", — заключил глава Чечни.