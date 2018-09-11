В Минздраве рассказали о ситуации с заболеваемостью алкоголизмом

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Больше всего в России от алкогольной зависимости страдает трудоспособное население от 20 до 60 лет, тем не менее, уровень заболеваемости алкоголизмом в целом падает, лучшие показатели здесь показывает Москва, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Основная масса больных алкоголизмом — от 20 до 60 лет — наиболее работоспособный социально активный возраст. Именно здесь эти цифры максимальны", — сказал Брюн.

Он отметил, что в последние десятилетия наблюдается тенденция в целом к снижению заболеваемости алкоголизмом. Лучшие результаты здесь показывает Москва.

"Мы видим общую заболеваемость алкоголизмом, на 100 тысяч населения рассчитанную. Она заметно снижается. Вот это уже объективные цифры. Они считаются сначала нашими медицинскими учреждениями, потом Росстатом, и заболеваемость алкоголизмом, ну, на треть где-то, наверное, упала… количество психозов тоже падает, более чем в два раза… В Москве смертность от алкоголя сократилась вдвое. Это лучший показатель, чем в среднем по России", — сказал эксперт.

Брюн также сообщил, что по поручению Минздрава наркологи провели большое исследование, которое показало, что 16% россиян, обратившихся к врачам с каким-либо заболеванием, приобрели его вследствие злоупотребления алкоголем, а 6% — из-за злоупотребления наркопрепаратами.

Также, по словам эксперта, 2% в любой популяции всегда будут страдать от алкоголизма, и "как минимум 10% любой популяции пить не будут в принципе".