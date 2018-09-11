Главный нарколог России предложил новые ограничения продажи алкоголя

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил убрать алкоголь из продуктовых магазинов шаговой доступности и продавать его только в специализированных супермаркетах.

"Я думаю, что это хорошая идея, которую надо развивать: вывод алкоголя в отдельные крупные супермаркеты с определёнными правилами продаж в отдалении от жилого комплекса… я думаю, что этот шаг был бы очень важен: вывести алкоголь из жилых домов, из микрорайонов в отдельные супермаркеты", — сказал Брюн журналистам во вторник.

Он отметил, что данная идея врачей была поддержана в Якутии, где "вывели продажи алкоголя из продуктовых магазинов".