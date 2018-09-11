Глава Росгвардии записал видеообращение к Навальному

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в "отбивную".

Об этом он рассказал в видеообращении в ответ на утверждения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нарушениях в ведомстве.

Ранее ФБК заявила, что продукты для нужд Росгвардии закупаются по завышенным ценам. Кроме того, подчеркивается, что цены на продукты выросли после того, как в конце 2017 года эксклюзивное право на поставки получил мясокомбинат "Дружба народов".

Вызов на дуэль

В ответ на это Золотов обвинил Навального в оскорблениях и клевете. Он добавил, что "в офицерской среде не принято просто так прощать". Глава Росгвардии напомнил, что "испокон веков подлеца били по лицу".

"Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию", — заявил Золотов на ютьюб-канале Росгвардии.

"Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", — сказал генерал.

Борьба с клеветой

В Кремле прокомментировали заявление главы Росгвардии. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с клеветой можно бороться любыми способами.

"Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь, в остальном оставляю без комментариев", — сказал он.

При этом Песков отметил, что Золотов не согласовывал свое обращение с Кремлем. Он также добавил, что не стоит расценивать слова главы Росгвардии как физическую угрозу.

На ситуацию также отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что Золотов о поступил как настоящий мужчина.

"Ход настоящего мужчины"

По словам Кадырова, Золотов сделал правильный ход, "отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства".

"Ход Настоящего Мужчины, и так давно надо было поступить", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Глава Чечни считает, что "этот человек не примет вызова" и вопрос стоит "не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа".