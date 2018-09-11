Роспотребнадзор создаст нормативы для питания детей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Роспотребнадзор создаст отдельные нормативы и рекомендации для питания детей в зависимости от региона проживания, рассказала РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
"Сегодня мы ставим себе задачу – в рамках реализации указа президента разрабатывать рационы, в первую очередь, для детей в соответствии не только с климатическим поясом, но и с регионом, где дети проживают, с особенностями проживания в этом регионе", — сообщила собеседница агентства.
Она отметила, что первый шаг ведомство уже сделало — подготовило вместе с Академическим институтом питания и утвердило методические рекомендации для организованного питания детей Арктики. "Это особая зона, особая территория. Предыдущий норматив был выпущен в 1985 году. Конечно, все изменилось, и вот в этом году мы достаточно быстро подготовили, выпустили новые методические рекомендации", — пояснила Попова.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.