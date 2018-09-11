Тюменскую область ждет динамичное развитие, уверен новый глава региона

ТЮМЕНЬ, 11 сен — РИА Новости. Тюменскую область ждет динамичное развитие, реализация намеченных планов и интересные перспективы, сказал журналистам избранный глава региона Александр Моор.

Кандидат от партии "Единая Россия"Моор одержал победу на выборах губернатора Тюменской области, набрав почти 66% голосов. За него отдал голоса свыше 816 тысяч жителей Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

"Вместе мы одержали важную победу. Впереди много работы. Сделаю все для процветания Тюменской области", — отмечает глава региона.

По его словам, избирательная кампания в регионе прошла достаточно спокойно и корректно, кандидаты относились друг к другу с уважением.

Второй результат на этих выборах показал кандидат от ЛДПР Артем Зайцев, заручившийся поддержкой 161 тысячи 68 человек (12,99%).

Совсем немного уступил ему кандидат от КПРФ Иван Левченко. За него проголосовал 159 тысяч 81 избиратель (12,83%). Четвертое место занял кандидат от "Справедливой России" Владимир Пискайкин — 71 тысяча 569 голосов, или 5,77%.

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