Российские школьники победили на Европейском образовательном конкурсе ПДД

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские школьники заняли первые места на Европейском образовательном конкурсе по обучению детей правилам дорожного движения (ПДД), сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Десятого сентября в Будапеште (Венгрия) завершился 33-й Европейский образовательный конкурс по изучению и соблюдению правил дорожного движения. Россию на конкурсе представили две команды: юные инспекторы движения (ЮИД) из Тюменской области и Республики Татарстан, которые заняли первое и второе места соответственно", — говорится в сообщении.

Всего в конкурсе участвовали 24 команды из 23 стран. Дети от 10 до 12 лет несколько дней соревновались в теории ПДД и практических навыках фигурного вождения велосипеда, разбирали реальные дорожные ситуации.

"По итогам соревнований первое место завоевала команда Российской автомобильной федерации, которую представляли школьники из Тюменской области. Также в этом году присуждено два вторых места – команде из Латвии и команде Всероссийского общества автомобилистов, в составе которой выступали школьники из Татарстана. Третье место заняла команда из Сербии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме конкурсной программы, участники прошли образовательные этапы и испытания: каждая команда сложила пазл и украсила велосипедный шлем. Каждый участник конкурса получил медаль, а победители — кубки.