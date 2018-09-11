Россияне употребляют в шесть раз больше сахара, чем 100 лет назад

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Количество сахара, потребляемого одним человеком в России, достигло неоправданно высокого уровня, так за последнее столетие оно выросло в шесть раз, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что на фоне повышения в рационе сахара отмечается ухудшение состояния здоровья детей.

"Очень высокое потребление сахара. Неоправданно высокое. Я хочу привести вам цифры. Если сравнивать 2018 год, например, с 1903 годом, то по уровню внутреннего потребления в стране без экспорта количество сахара, потребляемого одним человеком, выросло в шесть раз", — рассказала Попова в интервью на полях ВЭФ.

"Это только по производству сахара в стране. А мы еще получаем этот сахар в виде импортных конфет, в виде импортных кондитерских изделий других. И, конечно же, в виде импортируемых сладких напитков с очень высоким содержанием сахара. Да, они запрещены в школах, да, их нельзя давать детям в организованном питании, но в детский рацион это все равно попадает. И ухудшение состояния здоровья детей в связи с этим, безусловно, наблюдается, да и не только детей, но и взрослых", — добавила она.

Собеседница агентства сообщила, что сегодня россияне не добирают в суточном питании белки и избыточно употребляют жиры, в первую очередь, животные жиры.

"Конечно же, очень большое количество в структуре питания соли. Такого в истории человечества не было никогда. И сегодня соль мы употребляем не только самостоятельно пересаливая пищу, но и потребляем соль, о которой мы не знаем — соль, которую мы потребляем в уже готовых продуктах питания. Такая пища занимает значительную часть рациона. Это уже приготовленная для нас кем-то еда", — рассказала Попова.

По ее словам, одной из основных задач ведомства является регулирование потребления сахара и соли при избытке различных соблазнов.