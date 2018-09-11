В России ввели новые цифровые стандарты радиовещания

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Новые цифровые стандарты радиовещания вводятся в РФ, полосы радиочастот 65,9-74 МГЦ и 87,5-108 МГц будут выделены для использования радиоэлектронными средствами цифрового эфирного звукового вещания стандарта DRM+, это окажет существенное влияние на развитие рынка радиовещания в стране, сообщает пресс-служба Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

"Одиннадцатого сентября 2018 года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось очередное заседание государственной комиссии по радиочастотам, где было поддержано решение о выделении полосы радиочастот 65,9-74 МГц, 87,5-108 МГц для создания на территории России сетей цифрового радиовещания стандарта DRM+", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что внедрение стандарта DRM+ существенно повышает эффективность использования радиочастотного ресурса. В полосе частот радиоканала системы DRM+ шириной 100 кГц можно передать до четырех стереофонических программ, включая дополнительную информацию. По сравнению с FM-вещанием повышается качество восприятия звуковых программ за счет имеющейся здесь возможности перехода к многоканальной стереофонии.

Стандарт позволяет ввести дополнительные сервисы данных, включая текст, статистические изображения, канал дорожных сообщений (TMC – Traffic Message Channel), а также предоставляет возможность использования системы оповещения в чрезвычайных ситуациях (EWF – Emergency Warning functionality). При использовании DRM+ число радиоканалов увеличивается практически в два раза, а эксплуатационные расходы и сроки окупаемости нового оборудования уменьшаются за счет уменьшения требуемой мощности передатчиков и имеющейся возможности их работы в одночастотной сети, что ведет к дополнительной экономии электроэнергии. Введение нового стандарта не требует изменения частотного планирования, принятого в Российской Федерации, и позволяет интегрироваться в мировую информационную систему без дополнительных затрат.

"Это непростое, но принципиальное решение, которое окажет существенное влияние на развитие рынка радиовещания в нашей стране. В Европе уже давно идет активное внедрение цифрового стандарта радиовещания. Норвегия, Швейцария, Австрия, Германия, Италия, Дания, Бельгия и Латвия уже несколько лет назад начали поэтапный отказ от аналогового радиовещания в пользу цифрового", — сказал после заседания руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, его слова приводит пресс-служба Роспечати.

Отмечается, что перед тем как рекомендовать стандарт для использования в России, ФГУП "РТРС" совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича была проведена исследовательская работа, в ходе которой были подтверждены заявленные в стандарте характеристики системы DRM+, проведены полевые испытания в режимах фиксированного мобильного приема сигнала DRM+ в полосах радиочастот 65,9-74 МГц, 87,5-108 МГц, оценены зоны обслуживания при выбранной мощности передатчиков, проведены лабораторные исследования требуемых радиочастотных защитных отношений на входе приемника.