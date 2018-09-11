В Москве в парке в пойме реки Битца завершили устройство футбольного поля

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Устройство футбольного поля в парке в пойме реки Битца завершили в московском Северном Бутово, покрытие поля соответствует стандартам Российского футбольного союза и требованиям FIFA, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

"Футбольное поле обустроили в парке в пойме реки Битца, расположенном в районе Северное Бутово ЮЗАО, в рамках проведения работ по комплексному благоустройству и озеленению территории площадью 14,7 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные спортивные площадки, среди которых новое футбольное поле, оборудовали северо-восточнее главного входа. Специалисты полностью демонтировали старую игровую зону, установили дренажную систему и обустроили основание. Отдельное внимание уделили верхнему покрытию футбольного поля: его выполнили из искусственной травы – оно соответствует стандартам Российского футбольного союза и требованиям FIFA. Площадь новой игровой зоны — около 2,2 тысяч квадратных метров.

"Искусственное поле – это универсальный вариант, который подходит как для южных регионов, так и для северных. Оно неприхотливо в уходе и в эксплуатации, а главное – на нем можно играть даже зимой. Искусственная трава хорошо обеспечивает сцепление с обувью, создает необходимую амортизацию при беге, за счет чего создается ощущение, что игра проходит на натуральной траве", — отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что по окончании работ в городе появится еще одна благоустроенная территория для семейного отдыха, прогулок с детьми, зоной отдыха у воды и разнообразными возможностями для активных занятий спортом. В благоустроенном парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп населения.