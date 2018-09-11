В Госдуме предложили установить 12 мая Днем освобождения Крыма от фашистов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от Крыма и Севастополя внесли в нижнюю палату парламента законопроект, устанавливающий 12 мая Днем полного освобождения Севастополя и республики Крым от немецко-фашистских захватчиков, следует из базы данных Государственной думы.

Авторами инициативы выступили депутаты Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Наталья Поклонская, Дмитрий Белик, Михаил Шеремет, Константин Бахарев и Светлана Савченко.

"Настоящий законопроект разработан с целью дополнить существующий федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" памятной датой 12 мая — Днем полного освобождения города-героя Севастополя и республики Крым от немецко-фашистских захватчиков", — говорится в документе.

Разработчики в пояснительной записке указали, что в наступательная операция в Крыму проходила в 1944 году. Однако освобождением города Севастополя 9 мая 1944 года бои на полуострове не закончились. Приморская армия, 10-й стрелковый корпус 51-й армии и 19-й танковый корпус взяли штурмом последний рубеж противника и вышли на мыс Херсонес 12 мая, в результате чего немецко-фашистская группировка в Крыму была окончательно разгромлена.

Авторы инициативы отмечают, что принятие такого федерального закона будет иметь важное значение для воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к истории Отечества и любви к Родине.

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