"Яндекс.Почта" возобновила работу после сбоя

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Яндекс" устранил сбой в "Яндекс.Почте", сервис работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Ранее во вторник пользователи сообщили о сбоях в работе "Яндекс.Почты", они жаловались на то, что не могут зайти в почту, а у некоторых и при попытке открыть сайт возникала ошибка.

"У ряда пользователей возникали трудности с доступом в "Почту", но легкая версия сервиса работала штатно. Сейчас "Почта" работает в обычном режиме", — сказали в пресс-службе "Яндекса".