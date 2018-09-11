Песков об обращении главы Росгвардии к Навальному: с клеветой надо бороться

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова с вызовом на дуэль оппозиционера Алексея Навального сказал, что с клеветой можно бороться любыми способами, а пресекать ее лучше на корню.

"Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь, в остальном оставляю без комментариев",- сказал Песков журналистам.

Песков не стал отвечать на вопрос о том, согласовывал ли Золотов своё обращение с президентом. "Я оставляю это без комментария", — сказал Песков

Глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить того в "отбивную".

В публикации возглавляемого Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" утверждается, что продукты для нужд ведомства закупаются по ценам существенно выше рыночных. Цены, по заявлению ФБК, выросли после того, как в конце прошлого года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии получил мясокомбинат "Дружба народов".

"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию", — заявил Золотов в обращении, опубликованном на канале Росгвардии на YouTube.

"Я просто вызывают вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную", — сказал генерал.