ГД приняла в первом чтении проект о штрафах за дебош на транспорте

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный проект закона об усилении административной ответственности за нарушения в любом виде транспорта общественного пользования, в том числе в самолете и поезде.

Так, за мелкое хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом другом транспорте общего пользования, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается ввести штрафы от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Действующая норма предусматривает для пассажиров штрафы от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Правительство также предлагает в десять раз — до тысячи рублей — увеличить штраф за нарушение правил фото-, видео- и киносъемки, а также норм использования средств радиосвязи на борту самолета. Кроме того, за невыполнение пассажирами самолета законных распоряжений командира воздушного судна предусмотрен штраф от 20 тысяч до 40 тысяч рублей или административный арест на срок от пяти до 15 суток. Сейчас штраф за подобное правонарушение составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Согласно проекту, за нарушение порядка допуска к выполнению полетов воздушных судов или правил подготовки и выполнения полетов, если эти действия создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью человека, предлагается установить штраф для граждан от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или лишение права управления воздушным судном на срок от 3 до 6 месяцев; для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кабмин предлагает для лиц, выполняющих полеты без соответствующего права, установить штрафы от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Подразумевается также увеличение до пяти тысяч рублей штрафа для командира воздушного судна за совершение полетов без судовой и полетной документации. Кроме того, для пилотов, управляющих самолетом в состоянии опьянения, штрафы могут быть увеличены до 50 тысяч рублей с лишением права управления воздушным судном на срок от двух до трех лет.

"Целью законопроекта является установление адекватного и соразмерного административного наказания за совершение указанных административных правонарушений, а также повышение эффективности общей и частной превенции законодательства об административных правонарушениях в обозначенной области общественных отношений", — говорится в пояснительной записке к документу.