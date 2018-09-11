Режиссер Никита Михалков восстанавливается после плановой операции

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент Союза кинематографистов РФ Никита Михалков восстанавливается после плановой операции, связанной со старой травмой, сообщили в пресс-службе режиссера.

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на друга Михалкова, сценариста Александра Адебашьяна, что режиссер находится в больнице со старой травмой.

"Никита Сергеевич действительно некоторое время назад перенес плановую операцию в связи со старой спортивной травмой. В настоящий момент он восстанавливается после операции, активно занимается своей Академией кинематографического и театрального искусства, в актерскую мастерскую которой на прошлой неделе завершился прием слушателей", — сообщили в пресс-службе режиссера.