МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сбои в работе почтового сервиса "Яндекс.Почта" наблюдаются в некоторых регионах России, следует из данных на сайте downdetector.ru.

В основном пользователи жалуются на то, что не могут зайти в почту, у некоторых и при попытке открыть сайт возникает ошибка.

Так, веб-интерфейс почты не работает у пользователей из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов.

"В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к "Почте". Lite-версия сервиса (https://mail.yandex.ru/lite) работает в обычном режиме, советуем пользоваться сейчас легкой версией. Наши сотрудники уже работают над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее", — прокомментировала эту ситуацию компания "Яндекс".