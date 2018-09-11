ВЭБ планирует поднять уровень сдачи ЕГЭ в школах Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. ВЭБ намерен реализовать проект по повышению успеваемости и уровня сдачи ЕГЭ в сельских школах Якутии, сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Внешэкономбанка — член правления Светлана Ячевская.

"У нас есть пилотный проект в образовании, который будем реализовывать в Якутии. Речь идёт о повышении успеваемости и уровня сдачи ЕГЭ в сельских школах. Мы хотим подписать соглашение на ВЭФ", — сказала она.

По словам Ячевской, есть местные сельские школы, многие из которых малокомплектные, и количество преподавателей там больше, чем необходимо. Регион несет расходы на содержание объекта, учителей, учебного процесса.

"Мы выберем инвестора, который обеспечит школы высокоскоростным интернетом и необходимыми техническими устройствами — компьютерами, электронными досками, обеспечит онлайн доступ к качественному образовательному контенту и так далее. Инвестор подберёт учителей-тьюторов в центрах, которые готовы учить детей дистанционно. Ребенок будет также общаться со специально подготовленными учителями, которые помогут организовывать этот процесс, помогут ребятам работать с полученной информацией, ответят, если что-то не понятно", — сказала зампред.

Благодаря такой методике, можно также объединить школы, расположенные недалеко друг от друга, без ущерба для детей и их родителей. "Например, есть школы, где учатся четыре ребенка, а с ними работают 11 учителей. Плюс в каждой школе должен быть директор, завхоз, бухгалтер, охранник. В результате это не очень эффективная история", — отметила она.

"Предложенный проект позволит сократить расходы бюджета и повысить качество образования детей. Эффектом будет повышение среднего балла ЕГЭ у заданной группы школьников, а также процентное снижение затрат на содержание школы", — добавила Ячевская.

Проект охватит 26 школ недалеко от Якутска. Из них 10 малокомплектные. Объем средств, выделяемых правительством Якутии на эти школы, сейчас составляет 1 миллиард 30 миллионов рублей. "Наша задача — сэкономить средства. Для нас это принципиально", — сказала зампред.

Проект рассчитан на три-пять лет, но окончательно решит правительство Якутии. В проработке несколько российских инвесторов.

Новый механизм



Реализовать проект и сэкономить средства бюджета можно будет за счёт нового механизма, разработанного ВЭБом.

Проекты SIB связывают доход инвестора с достижением конкретных измеримых социальных эффектов.

"SIB это соглашение государства, оператора, провайдера и инвестора, где инвестор говорит: я делаю все, чтобы достичь установленного в соглашении результата, а государство принимает обязательство: а я тогда заплачу тебе, возмещу тебе все твои расходы и заранее оговоренную маржу, если ты достигнешь нужного мне результата", — отметила Ячевская.

Государство больше не платит на всем этапе, но платит в самом конце и только за положительный эффект.

"Инвестор на этом в конечном итоге зарабатывает, кроме того, в ряде проектов он еще получает себе бизнес в управление. Он начинает масштабировать свою услугу, то есть получает свою нишу на рынке (что по сути ему и нужно) и вымещает с этого рынка другие организации, которые сегодня просто проедают субсидии государства", — отметила зампред.

ВЭБ претендует на роль оператора: он составит финансовую модель проекта, рассчитает будущие эффекты, сформулирует показатели результативности проекта, структурирует проект, осуществляет сопровождение проекта на всём его жизненном цикле, добавила Ячевская.

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