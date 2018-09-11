Улюкаев выписан из тюремной больницы и вернулся в колонию

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева выписали из тюремной больницы, сообщил РИА Новости председатель тверской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Игорь Эльгардт.

"Улюкаев выписан из больницы и вернулся в колонию", — сказал он, отметив, что не видел экс-министра лично, о выписке ему сообщили медики.

Председатель московской ОНК и обозреватель "МК" Ева Меркачева 31 августа рассказала РИА Новости, что Улюкаева за время пребывания в тверской колонии уже дважды госпитализировали и что он снова планово находится в больнице из-за плохого самочувствия. По словам Эльгардта, бывший министр находился в тюремной больнице в городе Торжок из-за проблем с давлением.

Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки. Как установил суд, он требовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина два миллиона долларов за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".

Сам бывший министр вину не признал и считает себя жертвой провокации.