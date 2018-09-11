В России появилась игра Pokemon Go

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Популярная игра Pokemon Go спустя два года после запуска стала доступна в России. Ее можно скачать в российских магазинах приложений AppStore и Google Play.
Студия Niantic Labs запустила Pokemon Go летом 2016 года во многих странах мира. Игра основана на технологии "дополненной реальности", благодаря которой соединяются цифровой и реальный мир, поскольку картинка на экране смартфона проецируется на реальные локации. Цель игры — поймать покемона (Pocket Monster — "карманный монстр"), и это заставило выйти на улицы, парки и пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом. Российские пользователи играли в Pokemon Go, скачивая игру на неофициальных сайтах.
По мнению экспертов, игра может привести к травматизму или ограблению в реальном мире. Российские банки даже предлагали застраховаться от травм во время игры. Кроме того, один из ветеранов российских спецслужб не исключил, что приложение может быть использовано для шпионажа, а бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выразил опасение, что игра может серьезно влиять на психику.