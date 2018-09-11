В России появилась игра Pokemon Go

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Популярная игра Pokemon Go спустя два года после запуска стала доступна в России. Ее можно скачать в российских магазинах приложений AppStore и Google Play.

По данным некоторых СМИ, утром 11 сентября российские пользователи получили от стороннего сервиса оповещения о доступности игры. При этом компания-разработчик Niantic официально не объявляла о выходе игры в России. РИА Новости пока не удалось получить комментарий компании.

Студия Niantic Labs запустила Pokemon Go летом 2016 года во многих странах мира. Игра основана на технологии "дополненной реальности", благодаря которой соединяются цифровой и реальный мир, поскольку картинка на экране смартфона проецируется на реальные локации. Цель игры — поймать покемона (Pocket Monster — "карманный монстр"), и это заставило выйти на улицы, парки и пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом. Российские пользователи играли в Pokemon Go, скачивая игру на неофициальных сайтах.

По мнению экспертов, игра может привести к травматизму или ограблению в реальном мире. Российские банки даже предлагали застраховаться от травм во время игры. Кроме того, один из ветеранов российских спецслужб не исключил, что приложение может быть использовано для шпионажа, а бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выразил опасение, что игра может серьезно влиять на психику.