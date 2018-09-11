МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Государственная дума 13 сентября рассмотрит в первом чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября внес на рассмотрение ГД проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Для целей настоящей статьи под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ, также сообщается в тексте документа.

"Необходимо рассмотреть внесенный президентом в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. Этот законопроект будет рассмотрен в первом чтении уже 13 сентября, в четверг", — заявил Жуков на пленарном заседании во вторник.

Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.