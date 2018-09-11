МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Государственная дума 13 сентября рассмотрит в первом чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Необходимо рассмотреть внесенный президентом в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. Этот законопроект будет рассмотрен в первом чтении уже 13 сентября, в четверг", — заявил Жуков на пленарном заседании во вторник.
При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.