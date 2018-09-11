Эксперты назвали регионы с эффективной антиалкогольной политикой

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" проанализировали изменения антиалкогольной политики в разных регионах РФ, самые положительные изменения за год произошли в республике Тыва, а вот в Самарской области, наоборот, ограничения продажи алкоголя законодательно смягчили, заявили РИА Новости в пресс-службе общественного движения.
"По данным экспертов, самые положительные изменения были приняты в Республике Тыва. В регионе запретили продажу алкоголя с 15 до 11 часов, а также в выходные и праздничные дни", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Кроме этого, отмечается, что в этом регионе купить спиртное нельзя в дни массовых и спортивных мероприятий. Таким образом, по подсчётам экспертов "Трезвой России", в Тыве розничная продажа алкоголя запрещена 122 дня в году.
В результате, как отмечают общественники, общее количество дней запрета составляет 34 дня.
"А вот в Самарской области, наоборот, ограничения продажи алкогольной продукции законодательно были смягчены. В частности, был отменен запрет на розничную торговлю с 22 до 10 часов, теперь она запрещена с 23 до 8 часов", — говорят в "Трезвой России". Кроме этого, в регионе отменен запрет на продажу алкоголя в День российского студенчества, Международный день защиты детей, День молодежи, День знаний, Международный день студентов.
Он добавил, что все региональные изменения как положительные, так и отрицательные обязательно будут учтены при составлении очередного Рейтинга трезвости.