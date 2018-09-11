В Госдуме почтили минутой молчания память Кобзона и Коровникова

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Депутаты на первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы почтили минутой молчания память Иосифа Кобзона и Александра Коровникова.

"Среди нас нет двух наших товарищей – Александра Венедиктовича Коровникова и Иосифа Давыдовича Кобзона. Вы их знаете, их знает вся страна. Они всю свою жизнь посвятили интересам наших избирателей и государству. Давайте почтим их память", — сказал Володин во время пленарного заседания во вторник.

После этого парламентарии почтили минутой молчания память Кобзона и Коровникова.

"Сегодня – 11 сентября – Иосиф Давыдович Кобзон отмечал бы свой день рождения. Но жизнь распорядилась иначе. Так бывает, поэтому еще раз хочется сказать о том, чтобы мы бережно относились друг к другу и делали все, чтобы жизнь всех наших граждан была как можно лучше и меньше было бы печальных событий".