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Общество

Самозанятых россиян освободят от пенсионных взносов

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (337)
(обновлено: 10:36 11.09.2018)
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© РИА Новости / Андрей ТеличевПерейти в фотобанкЗдание Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фотоЗдание Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Теличев
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Налоговая ставка в рамках нового режима для самозанятых составит 4%, в нее будет входить взнос по ОМС, при этом власти не планируют включать в этот режим и делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

"Налоговая служба выступает за низкую ставку, ниже чем по УСН (упрощенная система налогообложения для малого бизнеса. — Прим. ред.)", — подчеркнул он, выступая на сессии по налоговому администрированию на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава ФНС добавил, что власти не намерены требовать от самозанятых обязательной уплаты взносов пенсионного страхования. "Если он хочет социальную пенсию на пять лет позже, он может не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Что многие и делают", — уточнил Мишустин.

Налоговый режим для самозанятых

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции по вопросам изменений в пенсионном законодательстве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Голикова рассказала о возможной ставке налога для самозанятых
Ранее Минфин предложил ввести в России специальный налоговый режим для самозанятых граждан  — без регистрации в налоговых органах и сдачи какой-либо отчетности в ФНС. Воспользоваться этим режимом можно будет, просто установив специальное приложение на смартфоне. Распространяться он будет на малый бизнес с оборотом не более 2,4 миллиона рублей в год. Главная цель законопроекта — легализация самозанятых.

Инициатива уже согласована со всеми министерствами внутри правительства, но пока не оформлена в виде законопроекта. Глава службы обещал представить его широкой публике в январе 2019 года.

Трудовая книжка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самозанятых хотят вывести из-под действия Трудового кодекса
Прежде чем налоговый режим начнет применяться на всей территории России, власти протестируют его в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

IV Восточный экономический форум
IV Восточный экономический форум
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Общество
Комментарии
30 пользователей оставили 36 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Саша Советский
Пенсию пора отменить как пережиток светлого прошлого... В стране победившего капитализма и поверженного социализма население должно трудится для прокорма капиталистических акул и не помышлять о каком-то там заслуженном отдыхе... А тех кто не может трудится по состоянию подорванного здоровья по тихому, без лишней помпезности, отправлять в лучший мир, пущай там отдыхают...
10:39
11.09.2018
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invisibleworld
Очередная замануха от некомпетентных людей. Их уже высмеяли и послали. Сколько там самозанятых зарегистрировалось? 150? Хотите поднять наполняемость бюджета вводите прогрессивную шкалу и сказки про серого бычка (зарплату) не рассказывайте. Значит налоговая не работает. Зарубите себе на носу: во всём мире эта система нивелирует неравенство между классами. Тем более учитывая наше положение, когда кучка олигархов и система выстроенная под них кормится за счёт ресурсов принадлежащих всему народу.
11:17
11.09.2018
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