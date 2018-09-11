Самозанятых россиян освободят от пенсионных взносов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Налоговая ставка в рамках нового режима для самозанятых составит 4%, в нее будет входить взнос по ОМС, при этом власти не планируют включать в этот режим и делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
"Налоговая служба выступает за низкую ставку, ниже чем по УСН (упрощенная система налогообложения для малого бизнеса. — Прим. ред.)", — подчеркнул он, выступая на сессии по налоговому администрированию на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Глава ФНС добавил, что власти не намерены требовать от самозанятых обязательной уплаты взносов пенсионного страхования. "Если он хочет социальную пенсию на пять лет позже, он может не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Что многие и делают", — уточнил Мишустин.
Налоговый режим для самозанятых
Инициатива уже согласована со всеми министерствами внутри правительства, но пока не оформлена в виде законопроекта. Глава службы обещал представить его широкой публике в январе 2019 года.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.