Тревожных сообщений по состоянию Сенцова пока не поступало, заявили в ОНК

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сен — РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия по Ямало-Ненецкому автономному округу пока не получала сообщений о событиях "за рамками нормального течения", связанных с состоянием осужденного за терроризм украинца Олега Сенцова, заявил во вторник РИА Новости председатель комиссии Данила Гонтарь.

"У нас такая договоренность с УФСИН — и она ранее соблюдалась, нет оснований не доверять им — что если происходят какие-то события, скажем, за рамками нормального течения, то они звонят и сообщают. Пока таких сообщений не было", — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что члены ОНК планируют посетить исправительную колонию в Лабытнанги, где, в частности, содержится Сенцов.

"Конечно, планируем в ближайшее время, но дату пока назвать не могу. Это будет в сентябре, я думаю. Один человек у нас не поедет, как минимум вдвоем обычно посещаем", — добавил Гонтарь.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак сообщил РИА Новости, что очередное посещение Сенцова запланировано им на ноябрь. Омбудсмен уточнил, что состояние заключенного стабильное.

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила на своей странице в Facebook, что он написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.

Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы, сообщало ранее УФСИН. По данным ведомства, Сенцов не имеет дефицита массы тела и не нуждается в экстренной госпитализации. Также УФСИН сообщало, что с начала объявленной Сенцовым голодовки он получил 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 тысяч рублей. На лекарства для Сенцова потрачено более 95 тысяч рублей или 1100 рублей в сутки.