Глава "Почты России" попробовал себя в роли редактора РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Глава "Почты России" Николай Подгузов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

Подгузов на стенде агентства на ВЭФ самостоятельно набрал, отредактировал и выпустил новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он написал, что "Почта России" на полях ВЭФ обсудит с китайскими коллегами вопросы развития экспорта российских товаров в КНР.

Затем Подгузов был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

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Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.