Регионы получили почти всю детскую вакцину от гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Почти 100% детской вакцины от гриппа и половина взрослой уже поступили в регионы для стартовавшей в России иммунизации населения, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Почти все 100% детской вакцины сегодня поставлено и половина всей вакцины взрослой, которая должна быть отправлена в регионы, уже в регионах находится", — заявила Попова на Восточном экономическом форуме.

"Мы контролируем этот процесс и рассчитываем, что к концу октября основная часть тех, кто подлежит иммунизации, будет привита", — добавила глава Роспотребнадзора.

Она напомнила, что подлежат иммунизации дети и взрослые из групп риска: люди с ослабленным здоровьем, с хроническими заболеваниями, пожилые люди и беременные после консультации с врачом.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.