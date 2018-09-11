"Почта России" планирует доставлять заказы из Китая за три дня

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Почта России" в перспективе полутора-двух лет планирует доставлять недорогие заказы из Китая в срок до трех дней, сообщил глава предприятия Николай Подгузов.

"Почта России" в ближайшее время приступит к развитию экспресс-каналов доставки, которые позволят сократить сроки доставки заказов из Китая с текущих двух-трех недель до одной недели для не очень дорогих товаров стоимостью 10-15 долларов. В перспективе 1,5-2 лет планируем осуществлять доставку до 3 дней", — сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.

Объём интернет-торговли в России по итогам 2017 года вырос на 13% по сравнению с 2016 годом и составил один триллион рублей. При этом большинство покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах пришлось на Китай (91% посылок). Более половины (61%) онлайн-заказов в 2017 году были ниже стоимости в 22 евро.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.