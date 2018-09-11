МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Более половины россиян готовы отказаться от употребления сухих супов и лапши, однако ограничивать себя в потреблении макарон, картофеля и мучного граждане не склонны, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Данные исследования основываются на материалах скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах. Участникам предлагалось несколько утверждений о правилах и ограничениях в питании и четыре варианта ответа на каждое утверждение: "полностью подходит", "скорее подходит", "скорее не подходит" и "совершенно не подходит".

"Более половины россиян следят за своим питанием и предпочитают легкую и нежирную еду. 47% отметили, что стараются не употреблять продукты с высоким содержанием холестерина", — говорится в исследовании.

Чаще всего россияне говорили о готовности отказаться от употребления продуктов быстрого приготовления — сухих супов, лапши, картофельного пюре и каш, которые надо залить кипятком. Об этом сообщили почти 55% респондентов: 24,7% полностью согласны с отказом от таких продуктов, 30,2% — скорее согласны. "Любителей еды, которую не надо готовить, оказалось всего 14,4%", — отмечается в сообщении.

В свою очередь полуфабрикаты (пельмени, замороженные котлеты и овощи) готовы не есть более 35% респондентов: 9,4% заявили, что не признают такую еду, а 25,9% отметили, что скорее согласились бы с этим утверждением. "Тем не менее, большинство опрошенных, 42%, заявили о том, что скорее не готовы вообще отказаться от покупки полуфабрикатов", — указывается в сообщении. Совершенно не поддержали отказ от полуфабрикатов 22,8% россиян. Кроме того, немногие готовы отказаться от картофеля и макарон, а также от мучных изделий.

"Вообще не употребляют подобной еды всего 7,4% респондентов, 22,3% заявили, что скорее склонны ограничивать себя в потреблении этих продуктов. 39,1% отметили, что скорее не согласны с этим утверждением, 31,3% его полностью отвергли", — добавляет "Ромир".