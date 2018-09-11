Ректор МГУ прокомментировал высокие показатели вуза в рейтинге QS

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Высокие показатели МГУ имени Ломоносова в международном рейтинге университетов по трудоустройству выпускников объясняются тем, что вуз сумел верно выстроить механику взаимодействия студентов и будущих работодателей, считает ректор МГУ Виктор Садовничий.

Ранее стало известно, что одиннадцать российских вузов попали в топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников по версии QS, лидером среди вузов РФ стал МГУ имени Ломоносова. МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира по двум самым важным показателям рейтинга — "Репутация среди работодателей" и "Успешность выпускников". По совокупному числу критериев МГУ по сравнению с прошлым годом улучшил свои показатели в рейтинге на 10 позиций.

"Наши выпускники – одни из самых успешных в мире. МГУ входит в число лучших вузов мира по репутации работодателей и этот критерий каждый год улучшается. Это позволяет сделать вывод, что мы на правильном пути. Правильно задан вектор развития МГУ и механика взаимодействия с работодателями", — сказал Садовничий, его слова приводит пресс-служба вуза.

Он напомнил, что на базе МГУ активно работает старейший в России Научный парк – "ключевое место встречи работодателей, студентов, аспирантов и молодых сотрудников".

"Вместе с крупнейшими российскими компаниями МГУ начинает реализацию проекта Научно-технологической долины МГУ, основу которого составляют семь научных направлений, каждое из которых предполагается выделить в отдельный кластер. Главной целью проекта является разработка и внедрение востребованных бизнесом технологий, а также удержание и привлечение высококвалифицированных специалистов", — говорит ректор.

Он также сообщил, что университет активно работает с крупнейшими российскими и зарубежными работодателями, среди них – "Газпром", "Ростех", "Роснефть", Сбербанк, "Русал", "Норникель", Microsoft, IBM, Intel, LG, Samsung, Alibaba и другие лидеры рынка.

"Для более активного взаимодействия студентов и работодателей МГУ использует самые современные форматы. Например, Московский университет стал первым партнером хакатона "Алибаба групп" в России. Подобное сотрудничество с площадкой позволит сделать университет хабом, привлекающим талантливых разработчиков в сфере IT и BigData", — отмечает Садовничий.

Как пояснили в МГУ, методология рейтинга по трудоустройству выпускников (QS Graduate Employability Ranking) значительно отличается от других рейтингов QS. Так, основным критерием в ней является "Репутация среди работодателей" (30%), большой вес имеют такие показатели, как "Партнерство с работодателями" (25%) и "Успешность выпускников" (25%). Учитываются также критерии "Организация взаимодействия работодателей со студентами" (присутствие работодателей на кампусе, 10%) и "Доля трудоустроенных выпускников" (10%). В рамках последнего индикатора внимание акцентируется на трудоустройстве выпускников в первые 12 месяцев после окончания вуза. Всего в рейтинг вошли 500 вузов. В ходе подготовки были отранжированы 600 ведущих университетов мира.