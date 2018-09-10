Сенцов написал завещание

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Олег Сенцов, осужденный в РФ за терроризм и в середине мая объявивший голодовку в колонии в ЯНАО, написал завещание на свое творчество, сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

"Он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает", — написала Каплан на своей странице в Facebook.

Сестра Сенцова рассказала, что в письме к ней брат признается, что не верит "в счастливый конец всей этой истории", его состояние остается примерно таким же, но добавилась гипоксия — нехватка кислорода в органах. "Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма", — цитирует Каплан слова Сенцова.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила 7 сентября, что, со слов омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, состояние здоровья Сенцова не ухудшилось. Ему продолжают колоть внутренние инъекции, дают поддерживающую смесь, он опять отказался от госпитализации в лабытнангскую городскую больницу, сообщила Москалькова своей украинской коллеге.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.