Комиссия Совфеда не выявила нарушений законодательства со стороны Google

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ не располагает данными о нарушении компанией Google российского законодательства, более предметно этот вопрос будет обсуждаться с профильными ведомствами 13 сентября, сообщил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов.

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России прошел 9 сентября. Климов также выступал с заявлением от имени комиссии, что в случае совершения противоправных действий в Совфеде обсудят ответные меры. Позднее сообщалось, что Google заблокировала на YouTube ряд видеороликов с призывами к митингам в день выборов.

"Ситуацию мы мониторим, и я пока не усматриваю нарушений требования законодательства РФ со стороны Google. Пока у меня создается впечатление, что они себя ведут как цивилизованная компания", — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что со стороны Google могли быть нарушения, но "поскольку был предметный диалог (у ведомств и компании), я не вижу существенных отклонений в деятельности Google от наших рекомендаций".

Законодатель пояснил, что только начал получать справочную информацию от министерств и ведомств, более предметно этот вопрос будет обсуждаться с экспертами 13 сентября. "Надо более предметно посмотреть возможные риски в так называемой "серой зоне",- пояснил он.