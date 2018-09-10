Ростех завершает формирование федеральной системы телемедицины

ГЕЛЕНДЖИК, 10 сен – РИА Новости. Ростех в текущем году завершает формирование системы телемедицины, которая обеспечит дистанционные консультации между регионами и специалистами из лучших центральных клиник, рассказал РИА Новости директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко.

По его словам, с принятием ряда федеральных нормативных актов в здравоохранении открылись новые технологические возможности, связанные, в частности, с легализацией применения инструментов телемедицины.

"В текущем году мы завершаем формирование федеральной телемедицинской системы, которая обеспечит дистанционные консультации между регионами и специалистами из лучших центральных клиник. Благодаря законодательным изменениям этот сегмент будет бурно расти в течение ближайших трех лет", — заявил Бровко.

Он также отметил, что наиболее востребованными в телемедицине являются решения, связанные с проведением дистанционных консультаций "врач — врач", удаленным мониторингом состояния здоровья, расшифровкой медицинских изображений.

Закон о телемедицине был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года. Как следует из текста закона, в стране вводится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.