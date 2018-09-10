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Общество

Адвокат прокомментировал идею создать суды для дел, связанных с соцсетями

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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМолоток. Архивное фотоМолоток. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Для формирования правоприменения в цифровой сфере необходим экспертный орган, в который вошли бы все участники процесса, включая адвокатов, считает управляющий партнер Адвокатского бюро "АВЕКС ЮСТ" Игорь Бушманов.

Директор направления Молодые профессионалы агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков . Архивное фото
© Фото : предоставлено АСИ
В России могут создать специальные суды для дел, связанных с соцсетями

В интервью РИА Новости спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сообщил о возможном появлении в России специализированных судов для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом. По словам Пескова, "практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм".

"На переходном этапе формирования правоприменения в цифровой среде, на мой взгляд, необходимо создание специального института, специализирующегося на данной проблематике. На мой взгляд, это должен быть некий экспертный орган, мнение представителей которого будет основано, прежде всего, на практических нюансах, выработке рекомендаций для дальнейшего реформирования правоприменительной практики и контроля в этой сфере. Причем экспертное сообщество должно формироваться с представлением в нем всех участников процесса, в том числе и членов адвокатской корпорации", — сказал Бушманов РИА Новости.

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
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По его мнению, регулирование интернет-сферы требует нестандартного подхода для скорейшего формирования соответствующей современным реалиям законодательной базы и правоприменительной практики.

"Пока она формируется, нужно сделать все возможное, чтобы граждан перестали бездумно привлекать к уголовной ответственности за их действия в социальных сетях, не наносящих явного ущерба правам и интересам других граждан, социальных групп и общества в целом", — отметил адвокат.

Он напомнил, что в настоящее время деятельность гражданских и юридических лиц в интернете в России регулируется как минимум 24-мя законодательными и восемью подзаконными нормативными актами, при этом практически все они касаются деятельности юридических лиц, так или иначе связанных с цифровыми технологиями.

"В том, что касается правового регулирования деятельности граждан в этой сфере, правоприменительная, законодательная и судебная практики только нарабатываются.

Вид центра Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Общество и правоохранительная система уже столкнусь с массой резонансных дел, в основном касающихся применения 282 статьи УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Многие граждане были осуждены за так называемые "лайки" и репосты в социальных сетях", — заявил Бушманов.

Он предположил, что именно эта статья УК стала основной при регулировании действий физических лиц в интернете, потому что является одной из самых "понятных" правоприменителям с точки зрения обвинительной практики.

"При этом, как уже отмечалось многими экспертами, в том числе, уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой — статья есть, а критерии оценок действий по ней отсутствуют. По сути, это и стало причиной появления совершенно абсурдных приговоров, на что, в том числе, было обращено и внимание президента РФ Владимира Путина", — отметил адвокат.

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