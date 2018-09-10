Закон о налоге самозанятых нужно принять в 2018 году, считает Макаров

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Закон о налогообложении самозанятых граждан в четырех регионах страны следует принять до конца текущего года, чтобы этот эксперимент начался с самого начала года будущего, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров.

Минфин РФ сейчас разрабатывает схему нового налогового режима — так называемый налог на профессиональный доход. Предполагается, что в 2019 году он заработает в четырех "пилотных" регионах, а затем будет распространен на всю страну. Сообщалось, что в рамках этого режима самозанятые граждане, которые сейчас в основном работают нелегально, смогут установить специальное приложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки. Впрочем, вопрос о ставках продолжал дискутироваться.

"Предлагается рассмотреть данный законопроект до конца этой сессии с тем, чтобы эксперимент заработал уже с 1 января 2019 года", — сказал Макаров. При этом депутат отметил необходимость синхронизации рассмотрения этого законопроекта, который пока еще не внесен в Госдуму, с другим законопроектом о самозанятых, который уже находится в нижней палате парламента.

Эксперимент, по словам главы бюджетного комитета, предполагается провести в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. "Предлагается вариант очень интересный, с учетом мобильного приложения, которое разработала налоговая, когда просто с телефона можно заплатить. Предлагается сейчас, что это будет 4%", — напомнил он.

Срок эксперимента планируется определить в 10 лет, гарантировав неизменность налоговой ставки в этот период и оставив возможность присоединения к нему в любой момент, отметил Макаров. "Если эксперимент пойдет успешно, то буквально в следующем году сможем принять решение, чтобы, скажем, через год уже сделать его постоянным и для всей страны или чтобы все могли к нему подключиться", — заключил он.