МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Полиция действовала строго по закону во время несанкционированных акций 9 сентября, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что полиция действует строго в соответствии с законодательством. Вы знаете, что речь идет о несанкционированных акциях. Вы знаете, что в очередной раз имели место провоцирования несовершеннолетних на участие в подобных несанкционированных акциях. При том, что те, кто провоцировал несовершеннолетних, прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов. И вы знаете также, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона, что недопустимо и что также карается по закону", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать действия полиции на пошедших акциях.