Глава Минвостокразвития попробовал себя в роли редактора РИА Новости

Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня. 10 сентября 2018

Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ и сопредседатель межправкомиссии России и КНДР Александр Козлов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Козлов опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что следующее заседание межправительственной комиссии РФ-КНДР пройдет в Москве в 2019 году.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.

Затем министр был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.