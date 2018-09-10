ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ и сопредседатель межправкомиссии России и КНДР Александр Козлов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.
Затем министр был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.