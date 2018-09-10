Заморозку пенсионных накоплений могут продлить на год, заявил Топилин

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Заморозка пенсионных накоплений, вероятно, будет продлена еще на год — до 2021 года, заявил глава Минтруда России Максим Топилин.

"В эту сессию, в осеннюю сессию, я так понимаю, Минфин не успевает (определиться с моделью индивидуального пенсионного капитала. — Прим. ред.). <…> В этом цикле бюджета сложновато будет сделать, я думаю, что это не получится. Это надо вносить с бюджетным пакетом, и мы его не видели. Они внесут заморозку, скорее всего, еще на один год — до 2021-го", — сказал Топилин журналистам.

Он отметил, что заморозка "накопиловки" идет каждый год", сейчас она действует до 2020 года включительно. "Мы в бюджете ПФР трансферты на эти цели не предусматриваем", — добавил министр.

Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с ЦБ. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в июне говорил, что ИПК будет предполагать три вида пенсионных выплат — срочные (на срок от десяти лет с индексацией и возможностью наследования неиспользованного остатка), бессрочные (пожизненная пенсия без наследования) и гибридные (скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед). В июле Моисеев говорил журналистам, что законопроект об ИПК доработают новой схемой включения граждан.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.