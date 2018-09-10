Заморозку пенсионных накоплений могут продлить на год, заявил Топилин

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Заморозка пенсионных накоплений, вероятно, будет продлена еще на год — до 2021 года, заявил глава Минтруда России Максим Топилин.
Он отметил, что заморозка "накопиловки" идет каждый год", сейчас она действует до 2020 года включительно. "Мы в бюджете ПФР трансферты на эти цели не предусматриваем", — добавил министр.
Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с ЦБ. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.