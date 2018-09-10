ПЕРМЬ, 10 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков после того, как дочь местного депутата не допустили до занятий в гимназии из-за розовых прядей на голове, назвал дискриминаций отстранение от уроков из-за внешнего вида, сообщается на сайте омбудсмена.

В минувшую пятницу на свой станице в Facebook депутат пермской городской думы Надежда Агишева написала о том, что ее 15-летней дочери запретили посещать уроки "в связи с нарушением требований к внешнему виду", а именно из-за розового цвета волос. В приложенной к записи копии распоряжения руководства гимназии указано, что девушке разрешат заниматься в классе при "устранении нарушений".

"Отстранить ребенка от занятий по причине цвета волос — это дискриминация в чистом виде. Это то же самое, что ребенок пришел без формы или без сменной обуви. Внешний вид — не повод отстранять от уроков", — прокомментировал случившееся Миков.

Ранее в департаменте образования РИА Новости пояснили, что ученицу не допустили к урокам в связи правилами распорядка и требования к внешнему виду учащихся, утвержденными директором образовательного учреждения и председателем родительского комитета. В них, в частности, говорится, что "для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа, запрещается окрашивание волос и экстравагантные стрижки".

В ответ на это Миков обратил внимание на то, что устав школы не может противоречить закону об образовании.

"Сам факт издания подобного приказа в школе — это недопустимо. Отстранение от занятий за внешний вид — необоснованно и нарушает право ребенка на образование. Исключение составляют случаи угрозы жизни и здоровью другим детям — например, наличие инфекционных заболеваний у ребенка", — уверен омбудсмен.

Миков посоветовал руководству школы присмотреться к семье, чтобы ответить на вопрос, почему ребенок "так явно хочет проявлять свое несогласие с общепринятыми нормами внешнего вида".

Сама депутат Агишева после развернувшегося скандала сообщила, что в понедельник ее дочь все же пустили на уроки, но для этого ей пришлось расписаться в журнале, поскольку школьная карта, позволяющая пройти на занятия, была деактивирована.

Ранее в Санкт-Петербурге школьницу не пустили на линейку 1 сентября из-за синего цвета волос. Несмотря на это, девочка также смогла приступить к занятиям.