Путин поручил выяснить, почему не выделили деньги на суда для ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Орешкину выяснить, почему ведомство не выделило деньги на производство судов для перевозки грузов и пассажиров между Камчаткой и Сахалином.

"В чем проблема? Вы приехали на совещание по Дальнему Востоку, вы должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить. И доложить", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета во Владивостоке.

Орешкин сообщил, что он не в курсе проблемы.