Поваренная соль с 2019 года исчезнет из магазинов, пишут "Известия"

МОСКВА, 10 сент — РИА Новости. В России с 2019 года с полок магазином "исчезнет" поваренная соль, сообщила газета "Известия".

Как рассказали изданию в ассоциации "Руспродсоюз", название "поваренная" заменят на "пищевая".

Эти изменения связаны с вступлением в силу нового ГОСТ "Соль пищевая. Общие технические условия", пишут "Известия".

Документ опубликовали еще в мае. Сейчас в магазинах распродаются остатки, а с 1 сентября выпускать соль по старым правилам производители не могут. Полностью "поваренная соль" исчезнет с прилавков через три-пять месяцев, отмечает издание.

Сейчас производители соли уже подготовили новый дизайн упаковки. Они считают, что цены на продукт из-за этого не вырастут.

Кроме того, по новому ГОСТу в соль можно будет добавлять только йод. Речь идет о йодате калия, тогда как до этого стандарт допускал и более дешевый йодид калия.