"Лидеры России" расскажут на ВЭФ, как подняться на социальном лифте

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Участники программы кадрового управленческого резерва и победители конкурса "Лидеры России" расскажут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке о системе социальных лифтов в стране, сообщает фонд Росконгресс.

Программа кадрового управленческого резерва и всероссийский конкурс "Лидеры России" запущены в 2017 году как часть новой системы социальных лифтов. В 2017–2018 годах участники проектов стали получать назначения на высокопоставленные должности в органах государственной власти, госкорпорациях и бизнесе.

"В ВЭФ примут участие 10 выпускников программы кадрового управленческого резерва и 14 победителей всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"… Новые лидеры на Восточном экономическом форуме выступят на профильных для себя сессиях, а также поделятся опытом с теми, кто мотивирован на развитие в органах государственной власти Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В мероприятиях форума примут участие выпускники I потока программы кадрового управленческого резерва. По результатам обучения 22 управленца получили новые назначения, и 10 из них примут участие в ВЭФ, включая министра транспорта РФ Евгения Дитриха и министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, а также ряд заместителей министров, руководителей федеральных ведомств и топ-менеджеров госкорпораций.

На сессиях ВЭФ также выступят 14 победителей конкурса "Лидеры России", в том числе заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. Они расскажут о том, как конкурс помог продвинуться по службе, представят инициативы и свои проекты.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.