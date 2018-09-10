"Лидеры России" расскажут на ВЭФ, как подняться на социальном лифте

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Участники программы кадрового управленческого резерва и победители конкурса "Лидеры России" расскажут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке о системе социальных лифтов в стране, сообщает фонд Росконгресс.
Программа кадрового управленческого резерва и всероссийский конкурс "Лидеры России" запущены в 2017 году как часть новой системы социальных лифтов. В 2017–2018 годах участники проектов стали получать назначения на высокопоставленные должности в органах государственной власти, госкорпорациях и бизнесе.
"В ВЭФ примут участие 10 выпускников программы кадрового управленческого резерва и 14 победителей всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"… Новые лидеры на Восточном экономическом форуме выступят на профильных для себя сессиях, а также поделятся опытом с теми, кто мотивирован на развитие в органах государственной власти Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В мероприятиях форума примут участие выпускники I потока программы кадрового управленческого резерва. По результатам обучения 22 управленца получили новые назначения, и 10 из них примут участие в ВЭФ, включая министра транспорта РФ Евгения Дитриха и министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, а также ряд заместителей министров, руководителей федеральных ведомств и топ-менеджеров госкорпораций.
На сессиях ВЭФ также выступят 14 победителей конкурса "Лидеры России", в том числе заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. Они расскажут о том, как конкурс помог продвинуться по службе, представят инициативы и свои проекты.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.