Жители Дальнего Востока должны получать достойную зарплату, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Жители Дальнего Востока должны быть востребованы, получать достойную заработную плату и иметь свободный доступ к современным услугам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы люди на Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты, свои жизненные планы, были востребованы, получали достойную заработную плату, жили в комфортных условиях, имели доступ к качественным услугам, не считая бы проблемой большие расстояния", — заявил Путин на заседании президиума Госсовета.