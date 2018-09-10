Путин поручил принять меры по снижению смертности на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и правительству принять меры по снижению уровня смертности на Дальнем Востоке.

"Сейчас продолжительность жизни в Дальневосточном федеральном округе не многим более 70 лет, это ниже, чем в среднем по России. Очень тревожный показатель — высокая смертность в трудоспособном возрасте, уровень также выше среднероссийского. Снижение смертности — это важнейшая задача, и я прошу Минздрав, правительство в целом действовать решительно и результативно. Особенно в вопросах развития инфраструктуры здравоохранения, лекарственного обеспечения", — сказал Путин на заседании Госсовета в понедельник.

Также Путин обратил внимание на то, что коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке немного выше, чем в среднем по стране.

"Этого пока недостаточно, в Дальневосточных регионах нужно выйти на уровень устойчивого естественного демографического прироста. Правительству уже дано поручение проработать специальные меры по поддержке рождаемости. Речь идет о повышенных выплатах при рождении первого ребенка, выделении средств при рождении второго ребенка, также о пониженной ставке ипотечного кредитования семей с детьми", — заявил президент.