Путин заявил, что людей не устраивают условия жизни на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Жители Дальнего Востока уезжают из региона, их не устраивают условия жизни, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета в рамках Восточного экономического форума.

"Людей не устраивают сегодняшние условия для жизни. Дальний Восток здесь по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока ещё много", — сказал он.

В то же время Путин отметил, что миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остаётся то, что люди по-прежнему уезжают.

"В прошлом году уехало на 17 тысяч больше, чем приехало", — сказал президент.

По его словам, 70 процентов уехавших — люди трудоспособного возраста.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.